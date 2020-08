La Fédération internationale de football (Fifa) a demandé à la Fédération ivoirienne (FIF) de suspendre immédiatement le processus électoral pour l’élection du nouveau président prévu le 5 septembre prochain et ce jusqu’à nouvel ordre, croit savoir RFI vendredi.La Fifa pointerait du doigt le climat délétère de la dernière assemblée de la Commission électorale qui n’aurait pas eul’occasion de reprendre les travaux en toute quiétude et elle s'était terminée avec la démission du président de la Commission, l'ancien ministre des Sports René Diby.En outre, la Fifa demande à la FIF de lui faire parvenir d’ici ce vendredi 28 août plusieurs documents, notamment la liste des membres la Commission électorale ou encore un certains nombres de procès-verbaux, affirme la même source.Jeudi 27 août, la Commission électorale a rejeté la candidature de Didier Drogba. Le dossier de Drogba présente bien trois clubs dont le célèbre Africa Sport, mais ce soutien n'a pas été validé parce que donné par son vice-président et non le président qui a offert son soutien au président de la Ligue Sory Diabaté (qui a reçu le soutien de 6 clubs de D1).Yacine Idriss Diallo, ancien troisième vice-président de la FIF et l'actuel vice-président de la Fédération et président de la Ligue Sory Diabaté ont vu leurs candidatures acceptées pour succéder à Augustin Sidy Diallo. Didier Drogba dispose " d'un délai de cinq jours" pour saisir la

commission de recours. La candidature de Paul Koffi Kouadio a aussi été invalidée. D'autre part, le directeur de campagne de l’ancien joueur de Chelsea a indiqué sur RFI que Didier Drogba allait " en appeler à la Fifa" mais ne ferait pas le recours tel qu’il est prévu dans le code électoral.