Le MC Alger, le CS Constantine et la JS Saoura (invité), connaîtront ce soir leur adversaires au premier tour de la Coupe arabe des clubs 2019-2020 de football à l'occasion du tirage au sort prévu à 17h00 à Rabat (Maroc). Outre les trois clubs algériens, la compétition verra la participation de L'ES Tunis, l'ES Sahel (tenant) et le CA Bizertin (invité), Ittihad Djeddah et Al-Chabab (Arabie saoudite), Al-Arabi, Al-Koweït, Al-Salimia (Koweït), Al-Wasl, Al-Jazira (Emirats arabes unis), Al-Dhafar, Al-Nasr (Oman), Ittihad Alexandrie, Al-Ismaïly (Egypte), Al-Moharrek (Bahreïn), El-Nejma, El-Aahd (Liban), Al-Hilal, Al-Merrikh (Soudan), Al-Jeïch (Syrie) et Al-Chabab (Jordanie), WA Casablanca, Olympique de Safi, Raja Casablanca (Maroc), Nouadhibou (Mauritanie), Ahly Benghazi (Libye), Hilal Al Qods (Palestine), Al Chorta, Forces aériennes (Irak). La première édition de cette compétition avait été remportée la saison dernière par l'Etoile du Sahel, vainqueur en finale d'Al-Hilal d'Arabie saoudite (2-1), empochant au passage la somme de 6 millions de dollars.