"Nous sommes ravis que 22 équipes du monde arabe aient accepté de participer à la Coupe arabe de la Fifa 2021, qui aura lieu dans les stades de la prochaine Coupe du monde, et nous sommes impatients de voir les meilleures équipes de la région s'affronter pour le titre. Grâce au football, ce tournoi réunira plus de 450 millions de personnes de toute la région et contribuera, à n'en pas douter, à y accroître l'enthousiasme alors que la toute première Coupe du monde de la Fifa organisée au Moyen-Orient et dans le monde arabe approche à grands pas", a indiqué le patron de la Fifa, cité par la même source.

Les 22 équipes participantes sont : Algérie, Arabie saoudite, Bahreïn, Comores, Djibouti, Egypte, Emirats arabes unis, Irak, Jordanie, Koweït, Liban, Libye, Maroc, Mauritanie, Oman, Palestine, Qatar, Somalie, Soudan, Syrie, Tunisie et Yémen. Les 16 équipes qui participeront à la phase finale seront réparties en quatre groupes, dont les deux premiers se qualifieront pour les quarts de finale. Au total, 32 matches se tiendront sur 18 jours.

Infantino s’exprimait lors d'une visite au stade Lusaïl de Doha, qui accueillera la finale de la Coupe du monde Qatar-2022. Il a notamment expliqué qu'il s'attendait à ce que ce tournoi régional réunisse des millions d'amateurs de football de tout le Moyen-Orient et du monde arabe.

De son côté, le président de la Fédération qatarie de football, cheikh Hamad bin Khalifa bin Ahmed Al Thani, a indiqué : "Le Qatar se réjouit d'accueillir 22 sélections arabes ainsi que leurs supporters, et de leur donner la possibilité de compter parmi les rares équipes à pouvoir faire l'expérience de ce que le Qatar a prévu pour accueillir la Coupe du monde de la Fifa".

Avant d’enchaîner : "Les supporters de toute la région pourront vivre cette expérience inoubliable qui attend ceux qui, dans deux ans, viendront du monde entier pour la Coupe du monde. A seulement un an de ce qui sera la première Coupe du monde de football organisée dans la région, nous invitons nos amis du Moyen-Orient et du monde arabe à nous rejoindre pour cet événement qui s'annonce comme une étape importante et un test grandeur nature pour nos préparatifs".

Considérée comme l'occasion idéale de tester les opérations et les installations avant Qatar-2022, la Coupe arabe se déroulera dans les mêmes créneaux horaires que la Coupe du monde. Les finales des deux compétitions auront d'ailleurs lieu très exactement à un an d'intervalle - le 18 décembre, jour de la fête nationale du Qatar.