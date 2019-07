La Fédération internationale de football (FIFA) a officialisé le calendrier de la prochaine Coupe du monde des clubs, qui se tiendra du 11 au 21 décembre au Qatar. Quatre des sept participants de l'édition 2019 sont déjà connus : Liverpool (qui a décroché la C 1 en Europe), Monterrey (vainqueur du trophée majeur organisé par la CONCACAF) et Hienghène Sport, un club néo-calédonien récemment sacré champion d'Océanie. Ce dernier affrontera Al-Sadd, champion du Qatar, en barrage d'accession aux quarts de finale. L'identité du lauréat sur le continent africain n'a pas encore été dévoilée puisque la finale entre l'Espérance de Tunis et le Wydad Casablanca doit être rejouée. Absent cette année, le Real Madrid a remporté les trois dernières Coupes du monde des clubs.