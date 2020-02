Le Real Madrid, intraitable en championnat d'Espagne et son dauphin le FC Barcelone vont devoir surmonter leurs défis basques, respectivement contre la Real Sociedad et l'Athletic Bilbao, en quarts de finale de la Coupe du roi, qui débutent mardi.Vainqueur de l'Atlético 1-0 samedi lors du derby de Madrid à Santiago-Bernabeu, le Real de Zinédine Zidane, inarrêtable depuis le début d'année 2020, leader de Liga et invaincu depuis 21 matches toutes compétitions confondues, tentera d'obtenir son ticket pour les demi-finales jeudi dans son antre contre la Real Sociedad, retombée à la 8e place du championnat.Le FC Barcelone, qui s'est relevé de sa défaite à Valence (2-0) en Liga la semaine dernière en battant Levante dimanche au Camp Nou (2-0), devra renouveler son carton des 8es de finales (5-0 contre Leganés) pour tenter de se hisser en demi-finale, sur le terrain de l'Athletic Bilbao, jeudi soir. Mirandés, le Petit Poucet de la compétition, seule équipe de deuxième division encore en lice parmi les clubs de l'élite, affrontera Villarreal mercredi (20h00 GMT), après avoir éliminé le Séville FC avec la manière (3-1) la semaine dernière en 8es de finale.

Le vainqueur en titre de la Coupe du Roi, le Valence CF, se déplacera pour sa part sur le terrain de Grenade en ouverture, mardi soir. Le tirage au sort des demi-finales aura lieu vendredi à Madrid. Les demi-finales se disputeront en match aller-retour le 12 février et le 4 mars. La finale est programmée le 18 avril.

Programme des quarts de finale de la Coupe du roi en Espagne (heure algérienne):



Mardi :

(21h00) Grenade - Valence



Mercredi :

(21h00) Mirandés (D2) - Villarreal



Jeudi :

(19h00) Real Madrid - Real Sociedad

(21h00) Athletic Bilbao - FC Barcelone