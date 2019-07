L’alimentation en gaz sera interrompue jeudi 4 juillet au niveau de plusieurs quartiers de la commune de Rahmania (Alger) en raison de travaux de raccordement, a indiqué mercredi la Société de distribution d`électricité et du gaz d`Alger (SDA) dans un communiqué. Cette coupure de l'alimentation en gaz surviendra jeudi à partir de 10h et se prolongera jusqu'à la fin des travaux, a précisé la même source. Elle concernera la cité 816 logts AADL, le lotissement 1er Novembre et la cité 300 logts LPL Debichi dans la commune de Rahmania , ajoute la SDA. Ainsi, la Concession de Distribution d'Alger/Direction de distribution de Bologhine met à la disposition de sa clientèle le numéro 3303 pour de plus amples informations.