La Cour d'Alger a reporté, dimanche, au 29 novembre prochain l'audience du procès en appel de l'ancien député Baha Eddine Tliba, condamné à huit (8) ans de prison ferme et à 8 millions de DA d'amende pour notamment infraction à la réglementation de change et des mouvements des capitaux de et vers l'étranger.La décision du report de l'audience intervient à la demande du collectif

de défense de l'accusé pour "étudier davantage le dossier".Le tribunal de première instance avait condamné, le 9 septembre dernier,

Iskander Ould Abbès, fils de l'ancien SG du parti du Front de libération nationale (FLN), Djamel Ould Abbès, à la même peine.

Le tribunal a également condamné par contumace à vingt (20) ans de prison ferme l'autre fils de Djamel Ould Abbès, El Ouafi, contre lequel un mandat d'arrêt international a été émis pour les mêmes chefs d'accusation, en sus de l'obtention d'indus avantages.

Poursuivi pour les mêmes accusations, en sus de l'abus de pouvoir, Bouchnaq Khelladi a été condamné à une peine de deux (02) ans de prison ferme assortie d'une amende de 200.000 DA, tandis que Mohamed Habchi a été acquitté.