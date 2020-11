Le procès en appel de l’homme d’affaires Mahieddine Tahkout, jugé avec des membres de sa famille et les deux ex-premiers ministre, Ahmed Ouyahia et Abdelmalek Sellal, pour des affaires de corruption, s’est poursuivi mardi au niveau de la chambre pénale de la Cour d’Alger par l’audition d’anciens directeurs de l’industrie et des mines, en sus des membres des commissions d’évaluation relevant de l’Office national des œuvres universitaires (ONOU).Dans ce sens, l’accusé Chouik Hichem, membre de la commission d’évaluation à l’ONOU de Tipasa, a rejeté toutes les charges retenues contre lui, affirmant que "le contrôle des bus appartenant à l’entreprise de Tahkout, s’effectuait en fonction des numéros de série des cartes grises".De son côté, la prévenue Abada Nihad, membre au sein de la même commission, a affirmé qu’elle veillait à la mise en conformité du cahier des charges.

L’ex-directeur de l’industrie de la wilaya de Constantine, Marghenni Mohamed Salah, a rejeté pour sa part toutes les accusations qui lui étaient reprochées, soulignant que "l’octroi à Tahkout d’un foncier dans la nouvelle ville Ali Mendjli a été décidé avant sa nomination à ce poste".Les anciens directeurs de l’Industrie à Sétif, Hamitouche Mohamed, à Skikda, Habba Fayçal et à Saida Khelifa Aissa ont répondu aux questions du tribunal que "la définition de la nature du foncier agricole ne relevait pas de leur compétence, ni de leurs prérogatives".Ce procès, qui a débuté le 28 octobre dernier, se poursuivra dans l’après midi par l'audition d’autres anciens responsables.Le tribunal de Sidi M’hamed avait condamné le principal accusé à une peine de 16 ans de prison ferme et une amende de 8.000.000 DA.Rachid, Hamid et Billal Tahkout ont été, eux, condamnés à 7 ans de prison ferme assortie d’une amende de 8.000.000 DA, tandis que Nacer Tahkout a écopé de 3 ans de prison et 8.000.000 DA d’amende.Le tribunal a également ordonné le gel de tous les comptes bancaires des sociétés de Tahkout, la confiscation des matériels et l'exclusion des marchés publics pendant 5 ans.Dans la même affaire, le tribunal avait condamné les anciens Premiers ministres Ahmed Ouyahia et Abdelmalek Sellal à une peine de 10 ans de prison ferme et 500.000 DA d’amende chacun, alors que l’ancien ministre de

l’Industrie, Abdeslam Bouchouareb, en état de fuite, écope d'une peine de 20 ans de prison ferme assortie d’une amende de 2.000.000 DA.L’ancien ministre de l’Industrie, Youcef Yousfi et l’ancien wali de Skikda, Faouzi Belhocine ont été condamnés à 2 ans d’emprisonnement ferme. L’ancien ministre des Travaux publics, Ammar Ghoul écope, lui, de 3 ans de prison ferme, tandis que l’ancien ministre des Travaux publics et des Transports, Abdelghani Zaalane a été acquitté des accusations retenues contre lui.Le tribunal de Sidi M’hamed avait également ordonné le versement d'un montant de 309 milliards DA à titre de dommage et intérêt.