Au total,15 pays africains ont signalé plus de 10.000 cas de COVID-19 depuis l'apparition du coronavirus sur le continent, a révélé mardi le Centre africain pour le contrôle et la prévention des maladies (CDC Afrique). Notant que le nombre de cas confirmés de COVID-19 en Afrique s'est élevé à 1.195.297, tandis que le nombre de décès dus à la pandémie est passé à 27.984 mardi, le CDC Afrique a indiqué dans un communiqué publié mardi que 15 pays africains avaient signalé plus de 10.000 cas positifs de COVID-19. Selon CDC Afrique, l'Afrique du Sud est le seul pays du continent à avoir signalé plus de 100.000 cas positifs confirmés de COVID-19 à ce jour, avec 611.450. Le pays compte également le plus grand nombre de décès liés au COVID-19, avec 13.159. D'après le CDC Afrique, la région de l'Afrique australe est la zone la plus touchée en termes de cas confirmés, suivie des régions de l'Afrique du Nord et de l'Afrique de l'Ouest. Le CDC Afrique a également signalé un nombre croissant de guérisons du COVID-19 à travers le continent, où 921.783 patients s'étaient rétablis à la date de mardi.