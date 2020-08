Deux-cent-vingt-cinq (225) ressortissants algériens rapatriés de France ont été mis en quarantaine dimanche soir au niveau du centre familial de Sonatrach à Corso (nord de Boumerdès), dans le cadre de la mise en œuvre des mesures de prévention contre la propagation du Coronavirus.Dans une déclaration à l'APS, en marge de l'accueil des ressortissants plus tard dans la nuit de dimanche à lundi, le chef de cellule de Communisation au cabinet du wali a précisé que les citoyens algériens précités ont été transportés par des bus publics depuis l'aéroport Houari Boumediene d'Alger vers le centre familial Sonatrach dans la ville de Corso.Originaires de plusieurs wilayas du pays, ces ressortissants rapatriés dans le cadre de la prise en charge des Algériens bloqués à l'étranger en raison de la propagation du Coronavirus, ont été mis en quarantaine pour sept jours afin de les protéger ainsi que leurs familles de l'infection par ce virus, a ajouté la même source.Dans le même contexte, le même responsable a affirmé que la wilaya a mobilisé toutes les ressources humaines et matérielles nécessaires afin d'accompagner et de bien prendre en charge les Algériens venant de l'étranger dans le cadre de la mise en œuvre des mesures de prévention contre la propagation de la Covid-19.