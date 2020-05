Le Premier ministre a exhorté, à l’occasion, l’ensemble des citoyens à poursuivre le port du masque de protection jusqu’à la fin de cette crise sanitaire, pour "vaincre" le coronavirus.

Abdelaziz Djerad estime, à ce sujet, que "c'est une affaire de responsabilité individuelle et collective" et qu'il appartenait à l’ensemble des citoyens de respecter les mesures préventives pour se protéger et protéger leurs familles, saluant les équipes médicales qui assurent avec dévouement leur mission et devoir professionnel.