Neuf nouveaux cas confirmés de contamination au nouveau coronavirus (Covid-19) ont été enregistré au Maroc portant à 17 le

nombre total de cas confirmé au Royaume, annonce samedi le ministère marocain de la Santé.Il s'agit de huit immigrés marocains établis en Espagne (4 cas), en Italie (3 cas) et en France (1 cas), qui sont entrés au Maroc entre le 24 février et le 12 mars 2020, a précisé le ministère dans un communiqué.Le nouveau coronavirus a fait pas moins de 5.402 morts dans le monde depuis son apparition en décembre, selon un bilan établi à partir de sources officielles samedi.Plus de 143.400 cas d'infection ont été dénombrés dans 135 pays et territoires depuis le début de l'épidémie. Depuis le comptage réalisé la veille à 17h00 GMT, 55 nouveaux décès et 2.677 nouveaux cas ont été recensés dans le monde.La Chine (sans les territoires de Hong Kong et Macao), a dénombré au total 80.824 cas, dont 3.189 décès et 65.541 guérisons. Onze nouveaux cas et 13 nouveaux décès ont été annoncés entre vendredi et samedi.Ailleurs dans le monde, on recensait samedi à 09H00 GMT un total de 2.213 décès (42 nouveaux) pour 62.583 cas (2.665 nouveaux).Les pays les plus touchés après la Chine sont l'Italie avec 1.266 morts pour 17.660 cas, l'Iran avec 514 morts (11.364 cas), l'Espagne avec 121 morts (4.231 cas) et la France avec 79 morts (3.661 cas).