Au moins 689.758 personnes sont décédées dans le monde en raison du Covid-19 depuis que le bureau de l'Organisation mondiale de la Santé (OMS) en Chine a fait état de l'apparition de la maladie fin décembre, selon un nouveau bilan établi par des médias à partir de sources officielles lundi.Plus de 18.109.730 cas d'infection liés au virus ont été également diagnostiqués dans 196 pays et territoires depuis le début de l'épidémie, dont au moins 10.505.100 sont aujourd'hui considérés comme guéris.Sur la journée de dimanche, 4.168 nouveaux décès et 217.273 nouveaux cas ont été recensés dans le monde. Les pays qui ont enregistré le plus de

nouveaux décès dans leurs derniers bilans sont l'Inde avec 771 nouveaux morts, le Brésil (541) et les Etats-Unis (515).Les Etats-Unis sont le pays le plus touché tant en nombre de morts que de cas, avec 154.860 décès pour 4.667.957 cas recensés, selon le comptage de l'université Johns Hopkins. Au moins 1.468.689 personnes ont été déclarées guéries.Les autres pays les plus touchés sont le Brésil avec 94.104 morts pour 2.733.677 cas, le Mexique avec 47.746 morts (439.046 cas), le Royaume-Uniavec 46.201 morts (304.695 cas), et l'Inde avec 38.135 morts (1.803.695 cas).La Chine (sans les territoires de Hong Kong et Macao) a officiellement dénombré un total de 84.428 cas (43 nouveaux entre dimanche et lundi), dont 4.634 décès (0 nouveau), et 79.013 guérisons.L'Europe totalisait lundi 210.698 décès pour 3.205.646 cas, l'Amérique latine et les Caraïbes 201.893 décès (4.982.627 cas), les Etats-Unis et le Canada 163.839 décès (4.784.815 cas), l'Asie 64.795 décès (2.982.092 cas), le Moyen-Orient 27.980 décès (1.174.863 cas), l'Afrique 20.300 décès (959.620 cas), et l'Océanie 253 décès (20.075 cas).Ce bilan a été réalisé à partir de données collectées par les médias auprès des autorités nationales compétentes et des informations de l'Organisation mondiale de la santé.