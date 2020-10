Le monde dépensera environ 20 000 milliards de dollars en deux ans pour la normalisation post-Covid-19, a déclaré le Haut dirigeant de l'Institut des ressources mondiales (WRI), Andrew Steer."Le monde dépensera entre 10 000 et 20 000 milliards de dollars en deux ans pour la normalisation post-Covid-19, a déclaré M. Steer lors d'une conférence de presse."Il est très important de dépenser ce montant pour l'économie future et non l'économie du passé. Les villes sont essentielles. Ces 100 dernières années, nous avons structuré des villes non pour les êtres humains mais pour les automobiles. Il faut changer cela. Nous pourrons observer une révolution les 10 prochaines années, avec la mobilité électrique, autonome et partagée", a-t-il indiqué.Pour le responsable, investir dans les énergies renouvelables, la mobilité partagée et les espaces verts sera profitable non seulement pour l'environnement mais aussi pour les êtres humains. "Ces investissements rendront les gens plus productifs et sains", a-t-il dit. Après avoir émergé dans la ville chinoise de Wuhan en décembre dernier, la Covid-19 s'est propagée dans le monde entier.Le bilan global des décès des suites du nouveau coronavirus a dépassé la barre de 1,1 million, avec près de 44 millions de cas confirmés dans le monde. Cependant, il est à noter que plus de 32,2 millions de personnes se sont rétablies de la maladie.