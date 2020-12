L’Organisation mondiale de la santé (OMS) a appelé vendredi, à l’approche des fêtes de fin d’année, à faire preuve de prudence alors que la Covid-19 continue de tuer. "La saison des fêtes est un moment de détente et de célébration - mais nous ne devons pas relâcher notre garde", a déclaré le Directeur général de l’OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, lors d’un point de presse, selon le site officiel de l'ONU.Les célébrations "peuvent très vite se transformer en deuil si nous ne prenons pas les bonnes précautions", a-t-il prévenu.Plus de 66 millions de cas de Covid-19 et 1,5 million de décès liés au virus ont été signalés à l'OMS. Au cours des six dernières semaines, le nombre de morts hebdomadaires lié au nouveau coronavirus a augmenté d'environ 60%, a indiqué l’agence onusienne, précisant que la plupart des cas et des décès surviennent en Europe et dans les Amériques. Concernant l’accès "équitable" aux vaccins, Il a reconnu que le fait d'avoir des vaccins "sûrs et efficaces contre un virus qui nous était totalement

inconnu il y a à peine un an est une réalisation scientifique stupéfiante", "une réalisation encore plus grande serait de faire en sorte que tous les pays bénéficient équitablement des avantages de la science".Dans ce contexte, Dr Tedros, a fait savoir que déja, "près d'un milliard de doses de trois vaccins candidats ont été sécurisées dans le cadre du mécanisme COVAX, et 189 pays et économies y participent désormais", évoquant "la priorité urgente", de combler le déficit de financement.Lundi, l'OMS et la Commission européenne convoqueront à nouveau le Conseil de facilitation de l'accélérateur ACT, le dispositif pour accélérer l'accès

aux outils de lutte contre la Covid-19.Le Conseil examinera les priorités stratégiques et un projet de cadre de financement pour combler le déficit financier de l’accélérateur ACT pour 2021."Ceci est essentiel pour garantir la protection de toutes les personnes

partout dans le monde, a rappelé le chef de l'OMS. "Nous avons tous vu des images de personnes vaccinées contre la Covid-19. Nous voulons voir ces mêmes images partout dans le monde, et ce sera un vrai signe de solidarité".