Le laboratoire algérien de production pharmaceutique "Frater Razes" est en discussion avec un opérateur russe pour la production du vaccin "Spoutnik V" contre le virus Covid-19, a annoncé mardi à Alger le ministre de l'Industrie pharmaceutique, Lotfi

Benbahmed. Lors d'un point de presse, en marge de l'installation du nouvel Observatoire national de veille sur la disponibilité des produits pharmaceutiques, le ministre a fait savoir que "le laboratoire Frater Razes a entrepris des discussions avec un opérateur russe pour la production du vaccin Spoutnik V en Algérie", précisant que le dossier technique pour la production du vaccin a été transmis à l'Agence nationale du médicament depuis un mois et demi. Il existe quatre phases pour la production de ce vaccin dont deux phases peuvent être réalisées par les opérateurs nationaux, selon lui. Deux autres phases en amont concernent la biotechnologie consistant en l'utilisation de cellules vivantes pour la production du vaccin. "La Russie est disposée à nous fournir cette technologie et accompagner l'Algérie dans ce projet en transférant les technologies nécessaires à l'Algérie", a assuré M. Benbahmed, ajoutant qu'il existe un accord de partenariat entre l'Observatoire de veille sur la disponibilité des produits pharmaceutiques et son homologue russe impliquant le contrôle, l'enregistrement et la fabrication de produits pharmaceutiques ainsi que des volets de formation et de transfert technologique. De plus, selon lui, l'Algérie possède les capacités de production du

vaccin, estimant toutefois prématuré d'évoquer des chiffres sur les futures quantités produites. S'agissant des délais de production, le ministre a indiqué que le début de la production "pourra se faire rapidement après réception de la matière première".

"La production peut débuter deux mois après l'arrivée de la matière première de Russie et les analyses spécifiques au vaccin", a-t-il indiqué, notant que ce projet permettra de couvrir le marché national mais aussi d'exporter vers d'autres pays de la région et du continent. A rappeler que la vaccination contre le Covid-19 a commencé samedi en Algérie, après la réception, vendredi, de 50.000 doses du vaccin russe Sputnik V, et, lundi, d'une cargaison de 50.000 doses du vaccin britannique Astra-Zeneca.