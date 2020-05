Service de livraison : des prix dépassant parfois le coût du produit commandé

Le président de l’Organisation algérienne pour la protection et l'orientation du consommateur et son environnement "APOCE", Mustapha Zebdi, a expliqué, à ce propos, que les consommateurs privilégiaient de plus en plus les plateformes électroniques pour faire leurs achats car c'est la "meilleure option" dans la conjoncture actuelle pour éviter tout risque de contamination, rappelant, dans ce cadre, les efforts déployés par l'Etat pour atténuer l’impact de la pandémie.

Dans ce nouveau mode de commerce, il appartient aux commerçants et autres sociétés de mettre à disposition les techniques garantissant aux consommateurs une utilisation optimale, a-t-il souligné.

"Les opérateurs commerciaux sont beaucoup en retard en matière de e-commerce pour plusieurs raisons techniques et commerciales liées essentiellement au réseau internet faible qui n’est pas adapté à la culture du commerçant habitué aux transactions commerciales en espèce", a-t-il dit, ajoutant que le e-commerce est à la fois une vente et un paiement à distance et non uniquement une opération de livraison du produit.

A noter que les prix du service de livraison de marchandise différent d’un commerçant à l’autre et ne reposent pas systématiquement sur la distance entre le lieu du commerçant et celui du client. Le prix de livraison proposé sur les différentes plateformes du e-commerce est entre 200 DA et 800 DA, le client étant tenu de s’acquitter de ce prix même s’il n’a pas acheté la marchandise livrée, a constaté l’APS. Contacté par internet, l’un des vendeurs a demandé 500 DA pour la livraison d’un produit de 400 DA, ce qui démontre la cherté du coût de livraison pour les familles à revenu limité. En dépit des facilités accordées par les banques à certains commerçants pour équiper gratuitement leurs locaux, M. Zebdi a indiqué que plusieurs d’entre eux ont refusé d’y recourir par crainte de déterminer leur chiffre d’affaires ou de retracer leurs capitaux, causant des poursuites auprès des services des impôts, ce qui fait par conséquent, du e-commerce « un quasi-commerce ».Il a appelé, à ce propos, les autorités publiques « obliger les commerçants sous peine de sanctions, à commencer par les grandes entreprises commerciales et les locaux, pour que l’usage des moyens du e-paiement soit généralisé. Le commerçant et le consommateur doivent prendre connaissance de l’importance de ce type de transaction commerciale qui est toujours à ses débuts et figure parmi les moyens de prévention contre le virus, ce qui nécessite son renforcement au regard de ces effets bénéfiques sur le consommateur notamment les personnes aux besoins spécifiques, les personnes âgées et ceux incapables de se déplacer, de même qu’elle est une source de financement pour le commerçant. Le e-shopping permettra de booster la concurrence entre les commerçants et d'améliorer la qualité et les prix à partir du moment où le consommateur pourra prendre information sur le prix "en un clique" et faire la comparaison entre les produits et leurs prix, a précisé M. Zebdi, insistant sur l'impérative mise en place d'un cahier de charges et de contrôles juridiques pour les commerçants n'affichant pas le prix des produits ou ne respectant pas les normes de qualité dans l'opération du e-commerce.

Rezig: généralisation du e-paiment via des appareils fabriqués localement

Le ministère s'attèle à l'organisation de ce type d'activités commerciales modernes auprès des commerçants exerçant des métiers libres ou ayant de grands espaces commerciaux à travers le renforcement des moyens de e-paiment et la généralisation du code barre à même de le rendre obligatoire pour tous les produits, avait assuré récemment le ministre du Commerce, Kamel Rezig. Selon le ministre, l'utilisation du e-paiement via des appareils électroniques fabriqués localement, en coordination avec le ministère de la Poste et des Télécommunications, permettra aux personnes titulaires de cartes bancaires le paiement des achats et des services via cette carte. "A la fin de l'année en cours, il sera procédé à l'approvisionnement des grands espaces commerciaux et des commerçants exerçant des métiers libres par des terminaux de paiement électronique (TPE)", a-t-il déclaré à ce propos, ajoutant que "durant les 5 prochaines années, plus de 70% commerçants devront recourir à cette technique notamment à la lumière de l'existence d'un texte juridique relatif à l'utilisation de ce type de transaction".