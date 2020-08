Le coordinateur du dépistage du COVID-19 aux Etats-Unis, Brett Giroir, a déclaré que l'administration américaine n'était pas en mesure d'atteindre la capacité de test jugée nécessaire par un expert en santé publique. "Oui, nous souhaitons augmenter le nombre de tests", a déclaré M. Giroir, membre du groupe de travail de la Maison-Blanche sur le Coronavirus, au programme "The Lead sur CNN" vendredi. "Il est physiquement impossible de faire 5 millions de tests par jour dans ce pays. S'il y a un moyen de passer de 1 à 5 millions aujourd'hui, prévenez-moi", a-t-il déploré. M. Giroir répondait aux remarques du docteur Ashish Jha, directeur du Global Health Institute de Harvard, qui avait indiqué plus tôt vendredi à CNN que les Etats-Unis devaient réaliser 4 à 5 millions de tests par jour. Dépister un tel nombre (près de 1,5% de la population) "nous donne une chance de lutter pour maîtriser le virus", selon le docteur Jha. Les Etats-Unis ont enregistré plus de 5,3 millions de cas de COVID-19 en date de dimanche, selon le bilan en temps réel de l'université Johns Hopkins. Le Centre pour le contrôle et la prévention des maladies américain a déclaré que sur les 71 millions de tests effectués, près de 9% étaient positifs.