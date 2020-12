Le Premier ministre Abdelaziz Djerad a assuré, aujourd'hui, que l'Algérie "acquerra le vaccin anti-Coronavirus présentant des

garanties certaines, "d'où l'impératif d'éviter toute précipitation ou décision aléatoire". "Nous prendrons la décision nécessaire et appropriée pour choisir le vaccin qui présente des garanties certaines", a affirmé M. Djerad, en marge de la commémoration du 60è anniversaire des Manifestations du 11 décembre 1960, en réponse à une question sur l'acquisition du vaccin anti-Coronavirus .

Soulignant, dans ce sens, l'impératif d'éviter toute précipitation ou décision aléatoire, le Premier ministre a ajouté: "lorsque nous prendrons la décision, nous devons des garanties certaines à 100% par respect à notre peuple et nos citoyens, et sur la base du travail scientifique que nous avons entrepris depuis le début de la pandémie" .Il a précisé, en outre, que cette décision sera prise en collaboration avec la Commission scientifique, à laquelle il a renouvelé sa confiance. "Nous devons avoir confiance en nos scientifiques et médecins et en le travail que nous avonsaccomplis depuis le début de la crise sanitaire, un travail méthodique obéissant à une approche rationnelle et scientifique", a-t-il encore soutenu. Par ailleurs, M. Djerad a salué les mesures "proactives" prises, à ce jour, par l'Algérie et qui "lui ont permis d'avoir le contrôler sur les différentes étapes de cette crise sanitaire, comparativement à d'autres pays, qui ne les ont adoptées que par la suite", a-t-il rappelé. Ces mesures, a ajouté le Premier ministre, "ont prouvé leur efficacité, en dépit de tout ce qui a été dit ou se dit à ce propos".Il a mis l'accent, dans ce contexte, sur la nécessité de "rester confiants et de combattre les rumeurs et les mensonges" afin de sortir de cette crise multidimensionnelle.