L’Etablissement de transport urbain et suburbain d’Alger (ETUSA) a perdu 30 % de son chiffre d’affaires par rapport à la même période de l’année 2019, et en raison de la propagation de la pandémie du coronavirus et l’application des mesures préventives, a indiqué dimanche le Directeur général de l’entreprise, Karim Yacine.