La Banque africaine de développement (BAD) étudie la conception et l’agencement des prochaines assemblées annuelles statutaires, prévues du 26 au 29 mai 2020, a indiqué la BAD sur son site web. "Le Conseil d’administration de la Banque africaine de développement étudie, en ce moment, la conception et l’agencement des Assemblées annuelles statutaires de l’institution, prévues du 26 au 29 mai 2020 à Abidjan (Côte d’Ivoire)", a-t –elle précisé dans un communiqué relatif aux mesures prises pour prévenir la propagation du Coronavirus. Il s’agit des assemblées annuelles des conseils des gouverneurs du groupe de la Banque africaine de développement (BAD et Fonds africain de développement) . Quelque 3.000 participants y sont attendus à cet évènement dont des ministres des Finances, gouverneurs de banque centrale, décideurs, organisations de la société civile, dirigeants d'organisation internationale et représentants clés de l’industrie et du secteur privé des 80 Etats membres du groupe de la Banque , selon un précèdent communiqué de la BAD Le thème des assemblées portera cette année sur "créer des emplois décents pour la jeunesse africaine en plein boom démographique", l'un des cinq domaines d'intervention prioritaires de la Banque, également connu sous le nom de ‘’High 5‘’ (éclairer l’Afrique, nourrir l'Afrique, Industrialiser l'Afrique, Intégrer l'Afrique et Améliorer la qualité de vie des populations africaines). La Banque s’est dite "fermement convaincue que l’établissement de liens entre les pays africains est essentiel à la transformation économique de l’Afrique". Principal bailleur de fonds du continent en matière d’infrastructures, la Banque se concentre ainsi sur la connectivité régionale, ‘’non seulement en investissant dans des infrastructures telles que routes, lignes de transmission électrique, pipelines et réseaux de communication, mais également en élaborant et en appliquant des politiques cohérentes à même d’ouvrir les frontières", a-t-elle ajouté.