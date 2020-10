Le Centre national de contrôle des maladies de la Libye a signalé dimanche 1.639 nouveaux cas de COVID-19 au cours des dernières 24 heures, soit la plus forte augmentation quotidienne enregistrée dans le pays à ce jour. Le centre a également enregistré 766 guérisons supplémentaires et cinq décès. La Libye a recensé jusqu'à présent un total de 56.013 cas de COVID-19, dont 30.731 rétablissements et 795 décès, selon le centre. Depuis que le premier cas a été signalé en mars, les autorités libyennes ont pris une série de mesures de précaution contre la pandémie, notamment la fermeture des frontières du pays, la fermeture des écoles et des mosquées, l'interdiction des rassemblements publics et le couvre-feu.