La Russie a enregistré 28.782 cas supplémentaires d'infection au nouveau coronavirus ces dernières 24 heures, soit le nombre quotidien le plus élevé à ce jour, a annoncé samedi le centre national de réponse au COVID-19.Le pays a enregistré à ce jour 2.431.731 cas d'infection au COVID-19, ce qui le place au 4e rang mondial.Par ailleurs, 508 nouveaux décès ont été signalés, portant le total national à 42.684.Moscou, la région la plus durement touchée par le COVID-19 dans le pays, a confirmé un nombre cumulé de 640.050 cas, avec 7.993 nouvelles infections recensées ces dernières 24 heures, a indiqué le centre de réponse.Les données du centre montrent que 27.644 patients se sont rétablis, portant le total des guérisons à 1.919.396.A ce jour, plus de 78,7 millions de tests de dépistage du COVID-19 ont été réalisés à travers le pays.