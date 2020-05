La situation épidémiologique relative au coronavirus est "stable" et "maîtrisée" en Algérie, a déclaré mercredi à Alger, le responsable de l'équipe d'experts médicaux chinois de lutte contre le covid-19, Zhou Lin, qui a insisté, toutefois, sur l'importance de respecter les mesures préventives.

"La situation épidémiologique est stable et maîtrisée grâce aux mesures prises notamment par le président de la République, le Premier ministre et le Comité scientifique de suivi de l'évolution de la pandémie du Coronavirus", a déclaré M. Zhou Lin lors d'une conférence de presse organisée à la veille du départ de l'équipe chinoise composée de 20 experts et qui se trouve en Algérie depuis le 14 mai.

Il a, toutefois, souligné, la nécessité de continuer à respecter les mesures préventives contre le coronavirus notamment les conditions d’hygiène et la distanciation sociale.

Interrogé sur l'éventuel retour à la vie normale, l'expert chinois a fait savoir que son équipe a transmis une correspondance contenant son avis à leur ambassade en Algérie qui la transmettra, à son tour, au ministère de la Santé et au Comité scientifique.

"Nous avons été interpellé par le ministre sur ce sujet. Notre réponse sera transmise par écrit. Mais sachez que le Comité scientifique se penche actuellement à étudier cette question de déconfinement tout en analysant la situation", a-t-il déclaré, soulignant, en outre, que le protocole thérapeutique, la "Chloroquine", adopté par l'Algérie, est "efficace".

Par ailleurs, l'expert chinois a expliqué que le virus covid-19 détecté en Algérie "n'est pas le même que celui détecté dans son pays", ajoutant que "les deux virus sont différents et que celui détecté en Algérie semble ressembler à celui trouvé en France".