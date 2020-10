Le bilan des personnes contaminées par le nouveau coronavirus (Covid-19) à travers le monde a franchi le cap des 40

millions de cas dimanche, selon la plateforme Worldometer.D'après la plateforme des statistiques mondiale en temps réel, la Covid-19 a touché plus de 40 006 239 personnes à travers le monde.Les Etats-Unis arrivent en tête de liste des pays ayant enregistré le

bilan de contamination le plus lourd avec 8 343 140 cas, suivis de l'Inde avec 7 494 551 cas puis du Brésil avec 5 224 362 cas.

Par ailleurs, la Russie arrive en quatrième position, suivie de l'Espagne, de l'Argentine, la Colombie, la France, le Pérou, le Mexique, le Royaume-Uni et l'Afrique du Sud.La Turquie arrive 21ème au classement, avec 345 678 cas.Selon la même source, la Covid-19 a engendré plus de 1 115 202 décès à travers le monde, tandis que 29 922 911 personnes se sont rétablies. En outre, 8 967 088 personnes sont encore porteuses du coronavirus.