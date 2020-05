Le Premier ministre a exprimé son optimisme sur la situation de la propagation du coronavirus, mais a, cependant, averti que "nous ne sommes pas à la fin de l’épidémie", ce qui nécessite, a-t-il insisté, "le respect des mesures de prévention et d'éviter les comportements qui peuvent causer un retour en arrière".

Après avoir réitéré l'impératif de refonder le système de santé, Abdelaziz Djerad a souligné néanmoins que le secteur dispose de "nombreux points positifs, dont une élite médicale de haut niveau, ainsi qu’une harmonie qui a donné de la force à la lutte contre l’épidémie, s'appuiyant sur des bases scientifiques et académiques et non pas aléatoire".

Abordant par ailleurs, les marques de la solidarité nationale des citoyens durant cette crise, le Premier ministre a déclaré que "cela n’est pas étranger au peuple algérien", soulignant que la solidarité n’est pas dans les choses matérielles uniquement, mais également dans la sensibilisation des citoyens sur la prévention contre cette épidémie.

"Le concept moral est à la base de la lutte contre l’épidémie en cette période", a-t-il ajouté.

Pour rappel, le confinement sanitaire avait déjà été prolongé, ainsi que toutes les mesures de prévention, pour une durée supplémentaire de 15 jours, du 30 avril dernier au 14 mai en cours.