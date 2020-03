Le nombre de cas confirmés du virus COVID-19, a atteint les 10.566 hors de la Chine, a annoncé mardi l'Organisation mondiale de la santé (OMS). Les derniers chiffres font état de 1.792 cas supplémentaires confirmés à l'extérieur de la Chine, ce qui porte le total à plus de 10.000 pour la première fois. Ils ont été constatés au niveau de 72 pays en dehors de la Chine avec 166 décès, a ajouté l'OMS. La Chine (sans les territoires de Hong Kong et Macao), où l'épidémie s'est déclarée en décembre, comptait 80.026 cas, dont 2.912 décès.Les pays les plus touchés après la Chine sont la Corée du Sud (4.335 cas, 26 décès), l'Italie (2.036 cas, 52 décès), l'Iran (1.501 cas, 66 décès) et le Japon (254 cas, 12 décès). Le Japon a enregistré plus de 700 cas sur le navire de croisière Diamond Princess amarré au large de Yokohama.En Allemagne, le nombre de personnes contaminées a presque multiplié pendant le weekend, atteignant désormais 157.Autre foyer aigu de la contamination en Europe, la France a fait état dimanche de 130 personnes atteintes par le virus depuis fin janvier. Un troisième décès a été révélé lundi.Le Portugal, la principauté d'Andorre, la République tchèque, l'Indonésie et le Sénégal ont annoncé leurs premiers cas.L'OMS publie un rapport quotidien des cas confirmés de COVID-19 à travers le monde sur la base des informations fournies par les pays.