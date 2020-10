Le gouvernement portugais tient samedi un conseil des ministres extraordinaire à l'issue duquel il devrait annoncer de nouvelles mesures pour contenir l'épidémie de nouveau coronavirus, qui a enregistré la veille une série de records."Nous n'excluons aucune mesure mais nous estimons que nous devons adopter des mesures qui perturbent le moins possible la vie privée, sociale et économique", a affirmé jeudi le Premier ministre Antonio Costa.Le Portugal a annoncé vendredi de 4.656 nouveaux cas de contaminations et 40 décès en 24 heures, et comptait 1.927 personnes hospitalisées, dont 275 en soins intensifs. Pour chacun de ces indicateurs, c'est le plus lourd bilan depuis de début de la pandémie pour ce pays de dix millions d'habitants.Le chef du gouvernement socialiste a reçu vendredi les partis représentés au Parlement afin de les consulter sur les nouvelles mesures à l'étude, dont l'imposition d'un couvre feu, l'extension des reconfinements locaux déjà en vigueur ou l'élargissement du télétravail.L'hypothèse d'un retour à l'état d'urgence décrété au printemps, qui permettrait à l'exécutifde prendre des mesures plus restrictives, n'est pas exclue mais elle ne fait pas l'unanimité parmi les partis politiques consultés par M. Costa."L'hypothèse d'un confinement généralisé comme celui mis en place en mars et avril est exclu", a assuré le ministre de l'Economie, Pedro SizaVieira.Pour éviter les rassemblements traditionnels à la Toussaint, le gouvernement a déjà interdit les déplacements non justifiés entre municipalités de vendredi à mardi.Et,depuis mercredi, le port du masque en extérieur est obligatoire dans tout le pays.