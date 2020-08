Le Venezuela a annoncé qu'il souhaitait produire sur son territoire le vaccin contre le coronavirus développé par la Russie et que des contacts avaient déjà eu lieu à cet effet avec les autorités russes.Le ministre vénézuélien de la Santé, Carlos Alvarado, a affirmé à la

télévision officielle vénézuélienne qu'il existait "une pleine disposition" des autorités de Moscou à examiner la possibilité que le vaccin russe, appelé Spoutnik V, soit produit et testé au Venezuela.M. Alvarado s'exprimait après une visioconférence avec des membres du Centre de recherches en épidémiologie et en biologie Nikolaï Gamaleïa, institution de Moscou qui a élaboré le vaccin, et avec des représentants du fonds souverain de la Russie, impliqué dans son développement.Le ministre vénézuélien a fait état d'"une pleine disposition des camarades de la Fédération de Russie" et du "grand intérêt" du gouvernement

du Président Nicolas Maduro pour "accélérer la production du vaccin et le passage rapide à la phase III", dernière étape des essais cliniques.Selon M. Alvarado, les deux parties ont convenu "de signer des accords deconfidentialité et de commencer la sélection de possibles candidats pour le déroulement de la phase III au Venezuela".Le ministre avait déclaré il y a quelques jours que le Venezuela serait en mesure de mobiliser 500 volontaires pour ces essais sur l'Homme.Par ailleurs, "il y a eu un échange de questions de nature technique pour voir si nous pouvons lancer d'abord le processus de conditionnement puis la production complète du vaccin au Venezuela comme nous le souhaitons", a indiqué le ministre de la Santé.Le Venezuela, qui compte 30 millions d'habitants, a enregistré, depuis l'arrivée de la pandémie sur son territoire en mars, 41.865 cas confirmés

de contamination et 351 décès, selon les chiffres des autorités.Environ 160 vaccins sont actuellement élaborés dans le monde, dont 30 sont au stade des essais cliniques sur l'Homme. La Russie a enregistré le 11 août le premier vaccin contre la Covid-19 au monde sous le nom de Spoutnik V. Il a été élaboré par le centre scientifique d’épidémiologie et de microbiologie Gamaleïa de Moscou et le Fonds d’investissements directs de Russie (RFPI).Dans le même temps, la Russie effectue des essais cliniques de son deuxième vaccin, développé par le Centre national russe de recherche en virologie et biotechnologie Vector, sur des volontaires.