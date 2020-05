Le ministre conseiller à la communication, porte-parole officiel de la présidence de la République, Belaïd Mohand Oussaïd a fait savoir mercredi à Alger que la valeur des dons numéraires versés dans les comptes dédiés à la lutte contre la COVID-19 ont atteint, jusqu'à hier mardi, 3 milliards DA et 1,9 million de dollars.

S'exprimant lors d'une conférence de presse, le Porte-parole de la Présidence de la République a affirmé que "ces fonds seront distribués à leurs véritables ayants-droit et les personnes lésées par la pandémie, en fonction des critères transparents fixés par une commission présidée par le Premier ministre et constituée des représentants du Croissant rouge algérien (CRA) et de la société civile".