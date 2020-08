Les effets de la pandémie de Covid-19 seront ressentis pendant des décennies, a déclaré le directeur général de l'Organisation mondiale de la santé (OMS), Tedros Adhanom Ghebreyesus.Six mois après avoir décrété l'urgence mondiale, le Comité d'urgence de l'OMS s'est réuni à Genève le 31 juillet pour évaluer la pandémie. "Cette pandémie est une crise sanitaire comme on n'en voit qu'une par siècle, et ses effets seront ressentis dans les décennies à venir", a déclaré le directeur général, lors de la réunion.

Auparavant, le 30 juillet, Adhanom Ghebreyesus avait déclaré, lors d’un point presse, que les jeunes qui ne portaient pas de masques de protection et ne respectaient pas la distanciation sociale seraient à l’origine de plusieurs flambées de Covid-19 dans certains pays d’Europe.D’après les données de l’université Johns-Hopkins au 1er août, plus de 17,6 millions de personnes ont été contaminées par le coronavirus. Le nombre de décès a dépassé les 679.000 dans le monde.Evoquant les conséquences de la première vague de Covid-19, l'OMS relève que "les économies de plusieurs pays ont été frappées par des restrictions

introduites pour lutter contre la propagation du coronavirus. En outre, de nombreuses régions craignent une deuxième vague du virus".Pendant ce temps, de nombreuses sociétés pharmaceutiques travaillent sur des vaccins. Ainsi, l’efficacité des essais cliniques du premier vaccin russe contre le nouveau coronavirus a récemment été annoncée par le ministère de la Défense du pays.

Développé par des virologues militaires russes de concert avec le Centre d'épidémiologie et de microbiologie russe Gamaleïa, le médicament a provoqué une réponse immunitaire chez tous les participants aux essais, au moment de leur départ de l’hôpital