La pandémie de Covid-19 gagne du terrain dans certains pays, où les contaminations accélèrent, tandis qu'elle recule dans d'autres: voici les évolutions marquantes de la semaine écoulée.Indicateur important, le nombre de cas diagnostiqués ne reflète toutefois qu'une fraction du nombre réel de contaminations et les comparaisons entre pays sont à prendre avec des pincettes, les politiques de tests différant d'un pays à l'autre.

- Le plus de contaminations



L'Inde, les Etats-Unis et le Brésil sont à nouveau les trois pays ayant enregistré le plus grand nombre de nouvelles contaminations au cours des sept derniers jours, respectivement 77.596, 40.875 et 40.035 par jour en moyenne, selon un bilan établi par l'AFP vendredi à 11H00 GMT.La tendance est à l'augmentation pour l'Inde (+15% par rapport aux sept jours précédents) et le Brésil (+8%), à la stagnation pour les Etats-Unis (-1%).Suivent l'Argentine (10.129 par jour), la Colombie (8.507

cas par jour), l'Espagne (8.429 par jour), le Pérou (6.878).



- Principales accélérations



Israël est le pays où les contaminations accélèrent le plus vite (+57%, soit 2.202 nouveaux cas par jour) parmi ceux ayant enregistré plus de 1.000 cas quotidiens en moyenne au cours de la semaine écoulée.Suivent la France (+36%, 5.783), l'Indonésie (+36%, 3054), le Népal (+25%, 1.049) et le Royaume-Uni (+24%, 1.434).



- Plus fortes décrues -



A l'inverse, les plus fortes décrues sont observées en Afrique du Sud (-20%, 2.104 nouveaux cas par jour), aux Philippines (-17%, 3.260), en Ethiopie (-17%, 1.258), en Iran (-15%, 1.850) ainsi qu'en Colombie (-13%, 8.507).



- Par région du monde



Par région, la tendance est à l'accélération en Europe et en Asie (+12% par rapport à la semaine passée), au Moyen Orient (+6%) et en Amérique latine/Caraïbes (+3%).Pour les autres continents, la tendance est à la décélération en Océanie (-26%), en Afrique (-12%) et très légèrement en Amérique du Nord (-1%).A l'échelle du monde, la pandémie est en légère augmentation (+6%) avec une moyenne de 265.688 nouveaux cas quotidiens.



Décès

L'Inde est le pays qui continue d'enregistrer le plus de morts sur les sept derniers jours (6.904) devant les Etats-Unis (6.171) et le Brésil (5.965). Suivent le Mexique (3.735), la Colombie (2.150), l'Argentine (1.311) et le Pérou (1.128).La France a déploré 130 morts soit une augmentation de 27% par rapport à la semaine précédente.



Bilan global



La pandémie a fait 869.718 morts dans le monde depuis fin décembre pour plus de 26,5 millions de contaminations confirmées. Les Etats-Unis restent de loin le pays le plus endeuillé au monde avec au moins 186.806 morts. Viennent ensuite le Brésil (124.614), l'Inde (68.472) et le Mexique (66.329).