"Dans le cadre du travail continu de la Commission ministérielle de la fatwa, notamment en ce qui concerne le suivi du respect de la jurisprudence concernant les aspects liés à la pandémie du nouveau coronavirus, et à la lumière de la coopération avec le comité scientifique de suivi de l'évolution de COVID-19, la commission s'est réunie avec le porte-parole du comité scientifique, Pr. Djamel Fourar qui a apporté des clarifications et présenté un ensemble de données scientifiques confirmant que la vaccination contre la Covid-19 était indispensable pour faire face à cette pandémie, soulignant que les vaccins disponibles ne contenaient pas de composants prohibés par la Chari'a", précise le communiqué.

Par ailleurs, la commission de la fatwa a affirmé que le vaccin ne constituait pas un danger sur la santé du citoyen, ajoutant que les effets secondaires éventuels après son utilisation étaient tout à fait normaux, comme n'importe quel autre vaccin.

Elle a en outre souligné "l'impératif de suivre les orientations des services sanitaires en Algérie, lesquels relèvent la nécessité de se faire vacciner, selon les procédures et programmes tracés, conformément aux dispositions de la Charia'a qui prône le traitement en reconnaissant l'existenc d'un remède à toute maladie.

La Commission ministérielle de la fatwa a mis l'accent sur "la nécessité de collaborer avec les instances en charge des opérations de vaccination et le respect des programmes arrêtés pour faire aboutir le processus", appelant à recueillir les informations médicales et les avis de jurisprudence auprès des juridictions scientifiques officielles et fiables", et à rejeter toutes les sources qui tentent de remettre en cause la fiabilité du vaccin.

"A l'entame de la campagne de vaccination, les citoyens sont tenus de respecter les mesures préventives et maintenir les gestes barrières notamment la distanciation sociale, le port de bavettes et le respect des règles d'hygiène," rappelle la commission.

"Se félicitant de la décision du Président de la République, Abdelmadjid Tebboune concernant l'acquisition du vaccin au profit du peuple algérien, la commission de la Fatwa salue dans ce cadre les efforts considérables consentis en terme de lutte contre la pandémie et met en exergue la solidarité de la société algérienne qui a su composer avec la situation sanitaire exceptionnelle", conclut le communiqué.