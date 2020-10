Toutes les réunions physiques qui étaient prévues mardi au siège de l'ONU à New York ont été annulées après la découverte de cinq cas d'infections au Covid-19 au sein de la mission diplomatique d'un Etat membre, ont annoncé les Nations unies."La recommandation du service médical a été d'annuler les réunions en personne au siège de l'ONU, en attendant de retracer les contacts" qu'ont eus ces malades, a indiqué dans une lettre lundi soir aux 193 membres des Nations Unies le président de l'Assemblée générale, Volkan Bozkir.Dans sa missive, il ne précise pas quelle est la mission diplomatique concernée. L'ONU devait accueillir mardi une réunion de ses 15 membres pour une session mensuelle consacrée à la Syrie qui se tiendra en conséquence en visioconférence.C'est la première fois que les Nations Unies ont recours à une telle mesure d'annulation depuis que l'Organisation a repris à l'été des réunions physiques à son siège de New York en alternance avec des réunions virtuelles qui restent majoritaires au quotidien.Lundi, l'Assemblée générale de l'ONU avait tenu une journée de sommet marquant le 75e anniversaire de l'institution créée en 1945. Cette réunion s'est tenue principalement de manière virtuelle avec des vidéos pré-enregistrées de dirigeants du monde mais qui devaient être introduites oralement par un membre de chaque pays, présent physiquement dans la grande salle de l'Assemblée générale.Au début de la journée, Volkan Bozkir et le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, avaient tous les deux prononcé un discours à la tribune de l'enceinte.