Plus de 6,7 millions de cas de contamination au coronavirus (Covid-19) et près de 400.000 décès ont été recensés dans le monde jusqu'à samedi, selon un nouveau bilan de la pandémie se basant sur des chiffres officiels rapporté par les médias.

Ce samedi 6 juin, le virus Covid-19 touche 6.740.361 cas confirmés et a fait au total 394.984 morts dans le monde. L'Amérique latine est désormais le nouvel épicentre de la pandémie tandis que le bilan reste élevé aux Etats-Unis qui comptent samedi 1.897.838 cas recensés.

Selon l'institut Johns Hopkins, le nombre de décès augmente ce jour avec 922 morts en 24h (1.021hier), soit 109.143 décès au total. Même si la pandémie ralentit dans le pays depuis le pic atteint à la mi-avril, les professionnels de la santé s’inquiètent, avec les manifestations contre la brutalité policière et le racisme, d’une résurgence dans les semaines à venir.

Le Brésil, qui dévoile un bilan catastrophique qui ne cesse de grimper, est considéré comme le nouvel épicentre de la pandémie, selon l'Organisation mondiale de la Santé (OMS). Il devient le 3e pays le plus endeuillé, dépassant le bilan de l'Italie. Il enregistre samedi 1.358 morts en 24h et dénombre 646.006 cas recensés et 33.689 décès au total.

Tandis que la situation s'aggrave au Pérou qui compte désormais 183.198 cas de contaminations et 5.162 décès. C'est le second pays le plus touché en Amérique latine après le Brésil. Au Mexique, le nombre de morts dû au coronavirus a doublé en 24h avec 816 décès recensés contre 1.092 la veille.

Au Chili, l'épidémie s'accélère et compte près de 5000 nouvelles contaminations en 24 heures. Le pays dénombre 118.292 cas recensés et 1.556 morts au total dont 81 ces dernières 24 heures.

En Russie, le bilan du nombre de morts grimpe. Les autorités comptent désormais 449.256 cas détectés pour 5.520 morts dont 136 décès ces dernières 24h. Moscou commence son déconfinement malgré de nombreux cas quotidiens.

La Chine déclare, de son côté, trois nouveaux cas importés de contamination et dénombre 83.030 cas au total et 4.634 morts au vendredi 5 juin. Le pays avait annoncé jeudi une reprise très limitée des vols internationaux la semaine prochaine. Les passagers devront toutefois être testés à leur arrivée sur le sol chinois.

"Aucun des 300 cas asymptomatiques de COVID-19 découverts lors de la campagne de tests de masse dans la ville n’a contaminé d’autres individus", a affirmé un expert chinois se basant sur des résultats de tests effectués sur plus de trois millions de personnes.

En Europe, le Royaume-Uni comptabilise 283.311 cas et dépasse samedi la barre des 40.000 décès avec et 40.261 morts au total.

Le bilan remonte encore et on comptait vendredi 357 morts en 24h (176 la veille), tandis qu'en Italie, on a compté 85 décès de plus en 24h (88 la veille) vendredi, portant le nombre de morts à 33.774 au total depuis le début de l'épidémie.

Le nombre total de cas recensés est de 234.531.

En France, le dernier bilan fourni par les autorités sanitaires vendredi concernant la pandémie de COVID-19, fait état de 153.055 cas confirmés et de 29.111 morts au total. On recense 46 morts ces dernières 24h dans les hôpitaux. Ce bilan ne comprend pas les décès dans les établissements sociaux et médico-sociaux au cours des dernières 24 heures.

L'Espagne a compté un décès ces dernières 24 heures et 52 au cours des 7 derniers jours. Le nombre total de morts s'élève à 27.134. Le pays compte désormais plus de 240.978 cas recensés. Au dernier bilan vendredi en Belgique, on dénombre 140 nouveaux cas confirmés d'infection au covid-19, ce qui porte à 58.907 le nombre de cas confirmés au total. Les autorités sanitaires déclarent 9.566 décès (+29 en 24h).

En Allemagne, le bilan est en nette baisse. Le pays compte ce samedi 184.924 cas recensés pour 8.658 décès (+23), tandis qu'au Portugal, on compte 33.969 cas et 1.465 morts (+10) samedi. La Suède dépasse la barre des 4.000 morts depuis le début de l'épidémie. C'est l'un des rares pays à ne pas avoir choisi l'option confinement, mais juste des recommandations. Le pays reconnaît s'être trompé dans le choix de ne pas confiner la population. On compte ce samedi 6 juin 42.939 cas infectés et 4.639 décès (+77).

La Suisse compte ce samedi 1.921 (+0) décès pour 30.936 cas déclarés.

Le pays a décidé de rouvrir plus tôt ses frontières avec tous les pays de l'UE le 15 juin, une mesure réclamée par l'Italie.

Par ailleurs, l'Iran a annoncé près de 3.000 nouvelles contaminations au cours des dernières vingt-quatre heures, soit la plus forte hausse enregistrée depuis deux mois dans le pays. Le pays recense 63 décès en 24h, soit 8.134 au total. Le pays comptabilise désormais 167.156 cas déclarés.

En Inde, les cas de contamination au coronavirus se multiplient dans les campagnes et le pays recense désormais 236.954 confirmés exactement et 6.649 (+286) morts.

En Corée du Sud, suite à l'émergence de nouveaux clusters de contamination dans la région métropolitaine de Séoul, des mesures sanitaires plus renforcées sont appliquées dans cette zone abritant la moitié de la population du pays. On compte à ce jour 11.719 cas pour 273 décès recensés (+0 en 24h). Le Japon compte 16.958 cas recensés au total et 916 (+5) décès ce samedi. Le gouvernement a annoncé la levée de l'état d'urgence dans tout l'archipel.

L’épidémie reste toutefois modérée en Afrique. L'Afrique du Sud compte 43.434 cas recensés ce samedi et 908 (+60) morts, alors qu'en Egypte, l'un des pays les plus touchés, on signale 1.348 nouveaux cas de contaminations au coronavirus. Le pays compte actuellement 31.115 cas au total et 1.166 décès dont 40 ces dernières 24h.