Le montant des affectations financières dédiées à la lutte et la prévention contre la pandémie du nouveau coronavirus (Covid-19) a atteint plus 70 Mds da, dont 20 Mds Da alloués aux catégories professionnelles ayant perdu leur source de revenue du fait de la pandémie, a indiqué, lundi à Alger, le ministre des Finances, Abderrahmane Raouia.

Lors d'une séance d'audition devant la commission des finances et du budget de l'Assemblée populaire nationale (APN), consacrée à la présentation du projet de loi de finances complémentaire 2020 (PLFC), M. Raouia a fait savoir que ces affectations prévoient des allocations supplémentaires de l'ordre de 3,7 Mds Da dédiées au ministère de la Santé.

Ces allocations supplémentaires ont été dédiées à l'acquisition de produits pharmaceutiques, d'appareils médicaux, de produits de consommation et de matériels de protection d'un montant de 3,5 Mds Da, outre des réactifs dans le cadre de la recherche et des services (100 millions Da) et des caméras thermiques (100 millions Da).

Une autre rallonge de 11,5 Mds Da a été allouée au ministère de l'Intérieur concernant la prime de 6.000 Da, porté à 10.000 Da au profit de 2,2 millions de nécessiteux, a-t-il précisé.

Il sera procédé, en outre, à la mise en place d'affectations d'un montant de 16,5 Mds Da dédiés au ministère de la Santé afin de couvrir la prime exceptionnelle octroyée aux fonctionnaires du service réquisitionnés dans le cadre de la lutte contre le Covid-19 en application du décret présidentiel 79-30, en sus d'un autre montant de 8,9 MDs Da alloué au ministère de la Santé dans le souci de renforcer la stratégie de lutte contre la pandémie, a poursuivi le ministre.

Un autre montant devra être affecté au profit des éléments relevant des directions générales de la Sûreté nationale, de la Protection civile et des Douanes.

Par ailleurs, un montant de l'ordre de 20 Mds Da sera affecté au profit des pères de familles au chômage et des catégories sociales et professionnelles ayant perdu leur source de revenu en raison de la pandémie, a souligné M. Raouia.

Concernant les médicaments, il a été alloué un montant de 106 Mds da s'inscrivant dans le cadre de la loi de Finances 2020.