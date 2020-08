Deux cents ressortissants algériens ont été rapatriés du Canada, dans le cadre de la prise en charge des citoyens algériens bloqués à l'étranger, après la propagation de la pandémie du nouveau coronavirus (Covid-19) et la fermeture des frontières, indique un

communiqué de la circonscription administrative d'Hussein Dey.Deux cents ressortissants rapatriés du Canada ont été pris en charge au niveau du "New Day" Hôtel dans la commune d'Hussein Dey où ils seront confinés pour s'assurer de leur non contamination au Covid-19, précise le communiqué.Les bus des ressortissants algériens rapatriés sont arrivés aux environs de midi (12h00) à Hussein Dey, où les autorités locales ont veillé au respect de l'application des mesures préventives avant leur entrée à l'Hôtel.