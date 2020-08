Le Directeur des structures de proximité au ministère de la Santé, de la Population et de la Réforme hospitalière, Dr Faouzi Benachenhou a fait état d'un recul du taux d'occupation des lits d'hospitalisation et de réanimation destinés à la prise en charge des cas atteints de la Covid-19, et ce suite à une légère baisse des contaminations ces derniers jours. Le taux d'occupation des lits au niveau national est passé de plus de 85% en juin dernier à 40% ces derniers jours, contre 36% pour les cas atteints de coronavirus admis en réanimation, a déclaré M. Benachenhou à l’APS.