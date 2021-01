Le bilan épidémiologique quotidien du nouveau coronavirus en Tunisie s'est aggravé ces 24 dernières heures, avec 4.170 cas d'infection et 50 décès supplémentaires, a annoncé vendredi soir le ministère de la Santé. Alors que le pays achevait son deuxième jour de confinement général, il a précisé que le bilan global était désormais de 175.065 cas confirmés depuis le 2 mars 2020, date du premier cas importé, et de 5.528 décès. Enfin, avec 1.025 guérisons de plus ces dernières 24 heures, le total passe à 125.635.

Le ministère a ajouté que 739.683 tests de dépistage avaient été effectués depuis mars dernier, dont 15.132 ces dernières 24 heures.

En date de vendredi, ce sont 7.962 patients atteints du COVID-19 qui ont dû être hospitalisés au total, dont 1.860 sont actuellement sous traitement. Parmi eux, 369 sont en réanimation et 126 autres sous respiration artificielle.