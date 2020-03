Un nouveau cas de coronavirus COVID-19 a été confirmé en Algérie, portant à 20 le nombre de personnes touchées par le

virus, dont 17 sont issus de la même famille, a annoncé dimanche le ministère de la Santé, de la Population et de la Réforme hospitalière dans un communiqué.Le ministère de la Santé "a notifié ce jour, dimanche 8 mars 2020, un (1) nouveau cas confirmé de coronavirus COVID-19 pour atteindre un total de vingt (20) cas confirmés, dont dix-sept (17) cas issus de la même famille", indique le communiqué, précisant que "ce nouveau cas est une ressortissante algérienne ayant séjourné en Espagne".Dans le même cadre, le ministère a précisé que "la cas symptomatique ayant quitté l'hôpital de Boufarik a été remis en observation".

Afin de réduire le risque d'importation et d'extension de cette épidémie mondiale, le ministère de la Santé "conseille aux citoyens algériens devant se rendre dans les pays où l'épidémie est active, de différer leur voyage, sauf en cas de nécessité absolue, et dans ce cas, ils doivent prendre toutes les mesures préventives pour éviter toute contamination".