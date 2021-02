La police chinoise a démantelé un réseau de trafiquants de faux vaccins contre le Covid-19, arrêtant plus de 80 suspects et saisissant plus de 3000 seringues contenant… de l’eau salée. Selon le quotidien de langue anglaise Global Times, les faussaires "envisageaient éventuellement de vendre leurs vaccins à l’étranger". Le trafic sévissait depuis septembre à Pékin et dans deux provinces de l’est du pays, le Shandong et le Jiangsu, a précisé l’agence Chine nouvelle. Les policiers "ont détruit les laboratoires de contrefaçon, coupé les chaînes commerciales, arrêté plus de 80 suspects et saisi plus de 3000 faux vaccins contre le Covid-19 sur le champ". Chine nouvelle n’a pas précisé combien de faux vaccins avaient été vendus ou administrés ni combien le trafic avait rapporté, indiquant seulement que les fausses doses étaient vendues à "un prix élevé". Le Global Times croit savoir que les faux vaccins, remplis d’eau salée, étaient inoffensifs et n’ont pas fait de victimes, même si les personnes "vaccinées" n’ont eu aucune protection contre le coronavirus.