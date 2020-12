"Il a été décidé d'octroyer des aides au profit du personnel du secteur de l'Education au niveau national pour les cas dont l'état de santé est jugé critique, lesquelles s'inscrivent dans le cadre de la solidarité avec les fonctionnaires en cette conjoncture exceptionnelle et ce à travers l'institution d'une prime de risque, ou prime covid-19, estimée à 50.000 DA au profit des enseignants et des fonctionnaires testés positifs", a déclaré à l'APS M. Benouis.

Selon le même responsable, le concerné doit se rapprocher de la CNOSTE ou des commissions de wilayas pour le dépôt de son dossier médical avant de procéder au versement de cette prime sur son compte.

Si le test est effectué dans l'un des laboratoires conventionnés, ce taux (50%) est prélevé directement et le concerné devra payer les 50% restants, à la condition d'être titulaire d'une carte de prise en charge, a poursuivi M. Benouis.

Dans le cas où ces analyses sont effectuées dans un laboratoire ou une clinique non conventionnés, l'indemnisation de 50% "demeure maintenue". Néanmoins, le versement de ce montant sur le compte de la personne concernée prendra du temps, a-t-il ajouté.

Par ailleurs, M. Benouis a rappelé les œuvres sociales "importantes" dont bénéficient le personnel du secteur, les retraités et les familles prises en charge.

Il s’agit de la pension d'orphelin qui est une pension annuelle comprenant les primes de scolarité, de l’Aid El-Fitr et de l'Aid El-Adha qui sont accordées en une seule fois. Elle s’élève à 9000 Da dans le cas où l'un des parents relève du secteur et à 12000 Da si les deux parents relèvent du secteur. Il s’agit également d’autres allocations et primes notamment de décès et de veuvage.