Qingdao, ville côtière de la province chinoise du Shandong (est), a achevé un test d'acide nucléique lancé lundi à l'échelle municipale couvrant l'ensemble de ses onze millions d'habitants, après l'émergence d'un nouveau foyer d'infections locales de COVID-19, rapporte samedi l'agence Chine Nouvelle. Vendredi à 18h, l'ensemble des plus de 10,89 millions d'échantillons prélevés avaient été testés, et les résultats n'ont montré aucun nouveau cas positif, selon le gouvernement municipal, précise l'agence. La réémergence de la maladie avait conduit à 13 nouveaux cas confirmés jeudi. Une désinfection inappropriée de la salle de tomodensitométrie (CT) de l'Hôpital thoracique de Qingdao serait la cause des infections, selon la même source.