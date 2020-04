Les métiers libéraux et artisanaux doivent bénéficier d’une assistance particulière de la part de l’Etat afin de les aider à faire face à l’impact de la pandémie Covid-19 sur leurs revenus, a indiqué mercredi le Secrétaire général de l'Union générale des travailleurs algériens (UGTA), Salim Labatcha. "Nous avons tendance à parler uniquement des entreprises et des salaires de leurs employés, mais il faut parler aussi des petits métiers. Eux aussi ils doivent bénéficier d’une assistance et d’un suivi pour pouvoir trouver des mécanismes (d’aide)", a déclaré M. Labatcha sur les ondes de la Radio nationale."C’est des petits métiers qui ont leur importance dans notre vie quotidienne et qui méritent d’être accompagnés et d’être pris en compte au même titre que les entreprises", a-t-il ajouté. Il a rappelé à cet égard l’engagement du président de la République, Abdelmadjid Tebboune, lors de la dernière entrevue avec des représentant de médias nationaux, à soutenir et prendre en charge les PME, micro entreprises ainsi que les activités artisanales, touchées par la pandémie. Mardi, dans une déclaration commune, l’UGTA et des organisations patronales, ont exprimé les préoccupations des travailleurs et des employeurs algériens quant aux conséquences de cette crise sanitaire sur l’outil de production nationale et sur l’emploi, tout en réitérant leur "engagement sans réserve" pour une contribution à l'action des pouvoirs publics ainsi que leur "engagement de solidarité" avec le peuple à travers des actions de solidarité en direction des populations et de soutien aux structures de santé et personnels soignants. Les signataires ont, par ailleurs, salué les mesures de confinement total ou partiel et de solidarité décidées par les plus hautes autorités du pays pour endiguer l'épidémie de coronavirus, ainsi que celles relatives à l'approvisionnement des populations en produits alimentaires.