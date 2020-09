L'Assemblée générale des Nations unies a approuvé une résolution, votée par une écrasante majorité de 169 pays, pour soutenir la coopération internationale en réponse au COVID-19, et ce résultat montre le consensus de la communauté internationale selon lequel l'union et la coopération sont le seul moyen de vaincre le virus, a déclaré lundi un porte-parole du ministère chinois des Affaires étrangères. Le porte-parole Wang Wenbin a tenu ces propos lors d'un point de presse en réponse à une demande de commentaires sur la résolution, à laquelle seuls deux pays ont fait opposition la semaine dernière, parmi lesquels les Etats-Unis. "La résolution identifie la coopération internationale, le multilatéralisme et la solidarité comme étant le seul moyen pour le monde de répondre efficacement aux crises mondiales telles que le COVID-19", a déclaré M. Wang, ajoutant qu'elle exhorte les pays membres à promouvoir l'inclusion et l'union, à prendre des mesures fortes contre le racisme, la xénophobie, les discours de haine, la violence et la discrimination, et à s'abstenir de promulguer et d'appliquer toutes mesures économiques, financières et commerciales unilatérales non conformes au droit international et à la Charte des Nations unies. M. Wang a déclaré que l'adoption de la résolution prouve une fois de plus un dicton chinois : "Une cause juste rallie de nombreux soutiens, tandis qu'une cause injuste en rallie peu". Il a déclaré que la partie américaine se retirait fréquemment des organisations et des traités internationaux et qu'elle utilisait la situation épidémique pour rejeter la faute sur d'autres pays, tout en sapant délibérément les efforts de la communauté internationale pour s'unir contre l'épidémie. "Cela va totalement à l'encontre du peuple. Les Etats-Unis se sont opposés à la communauté internationale", a-t-il déclaré. "Nous espérons que la partie américaine fera face à la voix de la justice au sein de la communauté internationale, qu'elle corrigera ses pratiques erronées de propagation de rumeurs et de diffamation, de transfert de responsabilités et d'égoïsme, qu'elle mettra fin aux sanctions unilatérales qui violent le droit international et les normes fondamentales régissant les relations internationales, et qu'elle sera un partisan de l'union de la communauté internationale contre l'épidémie, et non une entrave", a déclaré M. Wang.