Le président de la République, chef suprême des forces armées, ministre de la Défense nationale, Abdelmadjid Tebboune, a adressé un message de condoléances à la famille du défunt lieutenant Bouzayda Nouredine et à l'Armée nationale populaire, suite au crash

mercredi d'un hélicoptère de recherche et de sauvetage militaire au large de la ville de Bouharoune (wilaya de Tipaza). "Suite au décès en martyr du lieutenant Bouzayda Nouredine, un des membres de l'équipage relevant du Commandement des Forces navales, je présente mes sincères condoléances à la famille du martyr et à tous les membres de l'Armée nationale populaire, digne héritière de l'Armée de Libération nationale, priant Dieu le Tout Puissant à aider les équipes de sauvetage pour retrouver les deux autres officiers disparus", a écrit le président Tebboune sur son compte tweeter. Pour rappel, lors d'une mission de vol d'entrainement technique, ce matin, un hélicoptère de recherche et de sauvetage militaire relevant du Commandement des Forces navales, s'est écrasé au large de la ville de Bouharoune, wilaya de Tipaza, faisant un mort parmi les trois membres de l'équipage.L'opération de recherche des deuxautres pilotes est toujours en cours, selon un communiqué du ministère de la Défense nationale.