Le procès de quatre personnes accusées d'avoir provoqué l'explosion en 2014 du vol MH17 au-dessus de l'est de l'Ukraine tuant les 298 personnes à bord s'est ouvert lundi en l'absence des accusés aux Pays-Bas Les quatre suspects dont un Ukrainien ne se sont pas présentés à l'audience. Le procès suivra son cours malgré leur absence, a décidé le tribunal, cité par des médias.Les familles des victimes, dont plusieurs ont fait le déplacement pour assister à l'audience, réclament que "justice soit faite", plus de cinq ans après le crash.Lors de l'ouverture du procès, qui pourrait s'étendre sur cinq ans, selon les médias, le parquet a dans un moment solennel énuméré un à un tous les noms des victimes, hommes, femmes et enfants, sous les yeux de plusieurs proches.Le procès se déroule au tribunal de Schiphol, en banlieue d'Amsterdam, à quelques encablures de l'aéroport d'où le Boeing avait décollé avant d'être touché en plein vol par un missile.Le Boeing de la compagnie Malaysia Airlines, parti d'Amsterdam pour Kuala Lumpur le 17 juillet 2014, avait été touché en plein vol par un missileau-dessus de la zone de conflit armé avec les séparatistes dans l'est de l'Ukraine. Les 298 personnes à bord, dont 196 ressortissants néerlandais, avaient tous péri.