Le Premier ministre, Noureddine Bedoui a présidé, samedi à Alger, une réunion du Conseil interministériel consacrée à l'examen du dossier relatif à la création d'une délégation nationale de sécurité routière et à l'évaluation de l'application des dossiers relatifs à la modernisation des documents administratifs, a indiqué un communiqué des Services du Premier ministre. La réunion à laquelle ont pris part les ministres de l'Intérieur, des Finances, de la Communication, des Travaux publics et des Transports et de la Santé, ainsi que le commandant de la Gendarmerie nationale et le directeur général de la sûreté nationale, a été consacrée à "l'examen du dossier relatif à la création d'une délégation nationale de sécurité routière et d'un conseil consultatif intersectoriel, et à l'évaluation des dossiers relatifs au permis de conduire à points, à la carte d'immatriculation électronique de véhicules et à la nouvelle plaque d'immatriculation de véhicules, ainsi qu'aux services électroniques offerts grâce à la carte d'identité nationale biométrique et électronique". Lors de cette réunion, le Premier ministre a écouté un exposé exhaustif présenté par le ministre de l'Intérieur sur l'état d'avancement de ces dossiers sur les plans juridique et technique, précise le communiqué, affirmant que "sur le plan juridique, il a été procédé à la finalisation des projets de décrets exécutifs inhérents à la délégation nationale de sécurité routière, au conseil consultatif intersectoriel de prévention et de sécurité routière, au permis de conduire biométrique électronique et au système de permis à points et à l'immatriculation électronique de véhicules". Sur le plan technique, "il a été procédé à la mise en place des systèmes informatiques propres à ce projet, en termes de collecte des bases de données et leur interconnexion, en sus du lancement du permis de conduire biométrique à partir du 1er avril 2018, avant la généralisation de l'opération, à travers l'ensemble du territoire national, à compter du 25 juin 2019. Pas moins de 100.000 permis de conduire biométriques électroniques ont été délivrés à ce jour.