Au total 3587 personnes ont été arrêtées par les services de la police judiciaire de la Sûreté de wilaya d'Alger durant novembre dernier, dans le cadre de la lutte contre la criminalité urbaine, dont 1670 pour détention et usage de stupéfiants et de substances psychotropes et 228 pour port d'armes prohibées, indique mardi un communiqué de la Direction de la Sûreté nationale (DGSN).