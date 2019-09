Des centaines de manifestants se sont rassemblés dimanche dans le centre de la capitale libanaise pour dénoncer une situation économique de plus en plus difficile alors que les autorités ont engagé une politique d'austérité pour réduire le déficit budgétaire. Brandissant des drapeaux libanais et scandant "révolution, révolution", environ 500 manifestants se sont initialement rassemblés sur la place des Martyrs, au coeur de Beyrouth, avant de se diriger vers le Parlement et le siège du gouvernement.